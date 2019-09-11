Депутат Киевсовета предупредил о «коррупционной составляющей» будущей сессии

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Елизавета II одобрила закон об отсрочке Brexit
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Джонсон потерял большинство в британском парламенте, возможны досрочные выборы
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В Калифорнии более 30 человек погибли при пожаре на корабле
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На Ровенщине преставители ПЦУ выгнали епископа УПЦ из храма в родном селе
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Эрдоган: Анкара не будет отказываться от членства в НАТО
- 17:23
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Суд ЕС разрушил монополию Газпрома и спас транзит через Украину
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Эксперты Минэнерго США помогут Украине стать неуязвимой "к угрозам от перебоев в энергоснабжении со стороны РФ"
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15:19
Украина презентовала ЕК новую модель отделения оператора ГТС
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Дефляция в Украине в августе составила 0,3%
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"Газпром" подтвердил готовность предоставить Украине скидку на газ
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10:19
Как на «Электронной столице» потеряли 48 млн грн — главное из отчета аудиторов КМДА
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16:26
Стоимость строительства Большой окружной выросла в 3 раза. Суд разрешил провести обыски в КГГА
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14:43
Кличко: представители новой власти пытаются подкупить депутатов Киевсовета с целью срыва заседания
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16:46
Ткаченко о должности главы КГГА: слухи не комментирую, но в Киеве должен быть контроль над происходящим
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17:19
Метро Киева начинает отказываться от жетонов
- 10:19
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Какие продукты нужно включить в осенний рацион
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17:59
Ученые рассказали о самых опасных для здоровья алкогольных напитках
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Может привести к онкологии: Комаровский предостерег от серьезной опасности
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Андрей Шевченко прокомментировал открытие "звезды" в свою честь в Киеве
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На Хортице нашли святилище, которому почти 5000 лет
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Второе сентября: фоторепортаж со школьных линеек
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Зеленский в Варшаве принял участие в мероприятиях к 80-летию начала Второй мировой войны
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Первые селфи и присяга: новая Рада провела торжественное заседание
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