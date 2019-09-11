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Депутат Киевсовета предупредил о «коррупционной составляющей» будущей сессии

11.09.2019 / 15:48
На сессию будут внесены вопросы, которые имеют коррупционную составляющую

В Киевсовете подготовили изменения в бюджет Киева на текущий год на 1,5 млрд грн.

Как передает «УНИАН», об этом заявил депутат Киевсовета Илья Сагайдак на пресс-брифинге 11 сентября. Также он предупредил об угрозе вынесения на рассмотрение и утверждение депутатов решений с коррупционной составляющей.

«Депутаты Киевсовета уже окрестили последующие сессии как «последние коммерческие». Я поясню – это означает, что будут внесены вопросы земельные, имущественные, также бюджетные, которые имеют коррупционную составляющую. Для примера, если рассмотрим те изменения в бюджет, которые пытаются подать – это 1,5 млрд грн, это около 800 млн грн – непосредственно деньги, которые будут направлены на транспортные предприятия города, в том числе для компенсации разницы в тарифах на перевозки. Но хочу напомнить, что только в прошлом году Кличко говорил, что у нас обоснованный тариф на транспорте», - отметил Сагайдак.

Также, по его словам, предусмотрено 120 млн грн на внедрение электронного билета.

«Но мы не видим электронного билета и не понимаем, сколько еще денег как воду в песок будут направлять», - отметил он.

«В-третьих, есть 230 млн грн на Шулявский путепровод. У меня очевидный вопрос. Потому что на прошлой бюджетной комиссии уже было направлено 114 млн грн, то есть всего 334 млн грн в придачу к тому, что уже в связи с тендером – 600 млн грн – было полностью авансировано. Надо проводить аудит и понимать, куда эти средства планируют направить. Мы слышали, что есть план увеличить смету в четыре раза», - заявил столичный депутат.

Сагайдак призвал депутатов Киевсовета не становиться «частью этой схемы и коррупционной группировки».

коррупция, Киев, Киевсовет, Сагайдак
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