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В Одесской области УПЦ передала медикам два автомобиля «Скорой помощи»

30.06.2020 / 15:11
В Одесской области УПЦ передала медикам два автомобиля «Скорой помощи»
Митрополит Агафангел Источник: Центр информации УПЦ
От Украинской Православной Церкви и БФ «Покров и Милосердие» медикам области были переданы два автомобиля «Скорой медицинской помощи» класса «В»

В Одесской области 29 июня митрополит Одесский и Измаильский Агафангел от имени Предстоятеля Украинской Православной Церкви Митрополита Онуфрия наградил врачей и младших медицинских сотрудников.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, митрополит Агафангел вручил церковные награды медработникам, которые проявили самоотверженность в период пандемии коронавируса COVID – 19.

От Украинской Православной Церкви и БФ «Покров и Милосердие» медикам области были переданы два автомобиля «Скорой медицинской помощи» класса «В».

«После церемонии награждения состоялся концерт при участии народных коллективов, Максима Ткачука, а также победителя шоу «Голос країни» протоиерея Александра Клименко, который и сам воспитывался в семье хирурга, поэтому не понаслышке знает о том, какой тяжкий крест несут медики», - рассказали в Одесской епархии.

Церемония награждения состоялась на территории Свято-Покровского скита в селе Мариновка, где строится и готовится к открытию хоспис «Покров», который станет первым в Украине православным центром паллиативной медицины.

Церемония прошла с соблюдением всех норм противоэпидемической безопасности и социальной дистанции.

Как сообщалось ранее, в июне в Одессе наградили православную молодежь и священников Украинской Православной Церкви, которые принимали участие в благотворительном проекте по поддержке бездомных и малоимущих людей, а также многодетных семей в период карантина.

Источник: Inpress.ua
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