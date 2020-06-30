Митрополит Антоний объяснил, что общего у древних язычников и современных атеистов

Процесс отпадения от Бога всегда один и тот же: и для язычников древности, и для отрицающих Его современных атеистов.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал во втором выпуске новой видеорубрики «Апостольские послания» официального сайта УПЦ управляющий делами Украинской Православной Церкви, автор книги «Послание святого апостола Павла к Римлянам в отечественной библейской науке», митрополит Антоний (Паканич).

«В психологии отпадения язычников от истинного Бога из Послания к Римлянам можно увидеть несколько ступеней.

Язычники, познав Бога, не прославили и не возблагодарили Его как Бога. С теоретической точки зрения прославление и благодарность — это логично необходимые последствия истинного познания силы и славы Божьей, а с практической — прямые нравственные обязанности. [Без этого] наша религия превращается в нечто абстрактное и перестает быть содержанием внутренней жизни человека», - отметил митрополит Антоний.

Святитель Феофан Затворник называет такое состояние, когда для человека Бог еще есть, но уже не славится и Ему не благодарят как Богу, богозабвением.

«С богозабвением непосредственно связана вторая степень падения — суетливость в своих мыслях. Выражение «засуетились в своих мыслях» (Рим. 1:21) указывает на неупорядоченную, ложную деятельность ума, когда человек, отвернувшись от Бога, все свои способности подчиняет заботам о земных благах и стремится устроить земное счастье», - подчеркнул владыка.

По его словам, в таком состоянии на религию смотрят только как на обычай, который не требует участия ни сердца, ни мысли, а как следствие наступает затмение внутреннего человека — это третья ступень падения.

На таком этапе человек не слышит своей совести, от него отходит страх Божий — и в конце концов умирает духовная жизнь.

Митрополит Антоний объяснил, что в разногласии со своей совестью жить долго невозможно — и человек подстраивает греховный порядок жизни под руководство ума, устанавливает его как норму жизни, свойственную человеку.

«Говоря словами апостола, «люди, которые называли себя мудрыми, обезумели» (Рим. 1: 22). Это четвертая степень. Тьму они назвали светом. Характерными чертами такой так называемой «мудрости» являются высокомерие и самоуверенность», - сказал владыка.

«Процесс отпадения от Бога всегда один и тот же. Действительно, настоящее безумие — заменить совершенного вечного Бога материальными вещами. Святитель Иоанн Златоуст отмечает: «Заменить только славу Божью само по себе чрезвычайно смешно, а заменить на такие вещи — абсолютно неоправданно». Особая роль в таком человеческом безумии принадлежит, если так можно выразиться, мудрому назло деятелю — дьяволу, который врожденную религиозную потребность людей направил на ложный путь. Покорение язычества власти и влияния демонов и их искаженная аморальная жизнь является неизбежным следствием отпадения от Бога», - заключил митрополит Антоний.