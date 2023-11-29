Войти | Зарегистрироваться
15:31

среда,
06 декабря
Онлайн
Кулеба навів сім прикладів порушення росією домовленостей у результаті переговорів
Країна
Кулеба навів сім прикладів порушення росією домовленостей у результаті переговорів
Марченко: Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку
Фінанси
Марченко: Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Політика

Президент Бразілії: Якщо путін приїде на зустріч G20, він знає, що може статися

05.12.2023 / 11:14
російського диктатора володимира путіна запросять на саміт G20 у Ріо-де-Жанейро, однак Бразилія може його заарештувати за ордером Міжнародного кримінального суду.

Про це заявив президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Terra.

Він уточнив, що путіна запросять на саміт G20, який відбудеться наступного року в Ріо-де-Жанейро, але йому доведеться "оцінити наслідки" такого візиту.

"Якщо путін приїде на зустріч G20 до Бразилії, він знає, що може статися", - сказав Лула.

Нагадаємо, у березні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт путіна та омбудсмена марії львової-бєлової через незаконну депортацію українських дітей. Таким чином, усі країни, які ратифікували Римський статут, мають заарештувати російського диктатора, якщо він відвідає їхні держави.

Лула да Сільва заявляв раніше, що судова система Бразилії буде вирішувати, чи потрібно арештовувати російського диктатора володимира путіна, якщо він відвідає саміт G20, який пройде в цій державі наступного року.

Лула да Сілва
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
6 декабря
5 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.