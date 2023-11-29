Президент Бразілії: Якщо путін приїде на зустріч G20, він знає, що може статися

Про це заявив президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Terra.

Він уточнив, що путіна запросять на саміт G20, який відбудеться наступного року в Ріо-де-Жанейро, але йому доведеться "оцінити наслідки" такого візиту.

"Якщо путін приїде на зустріч G20 до Бразилії, він знає, що може статися", - сказав Лула.

Нагадаємо, у березні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт путіна та омбудсмена марії львової-бєлової через незаконну депортацію українських дітей. Таким чином, усі країни, які ратифікували Римський статут, мають заарештувати російського диктатора, якщо він відвідає їхні держави.

Лула да Сільва заявляв раніше, що судова система Бразилії буде вирішувати, чи потрібно арештовувати російського диктатора володимира путіна, якщо він відвідає саміт G20, який пройде в цій державі наступного року.