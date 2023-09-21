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Лула да Сілва має намір нагадати Зеленському про бразильську "мирну ініціативу"

21.09.2023 / 15:23
Бразилія готова обговорити з президентом Володимиром Зеленським питання, які його цікавлять. Це стосуватиметься і війни в Україні.

Про це заявив президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва, передає Folha de S.Paulo.

"Це буде розмова двох президентів, у кожного свої проблеми та своє бачення", - сказав він.

Лідер Бразилії також зазначив, що говоритиме із Зеленським про проблеми, які він захоче обговорити з ним.

Видання пише, що Лула да Сілва має намір нагадати Зеленському про бразильську "мирну ініціативу" врегулювання війни в Україні. Йдеться про створення групи посередників із п'яти держав.

Лула да Сілва
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