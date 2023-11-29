Войти | Зарегистрироваться
06:51

пятница,
08 декабря
Онлайн
Кулеба навів сім прикладів порушення росією домовленостей у результаті переговорів
Країна
Кулеба навів сім прикладів порушення росією домовленостей у результаті переговорів
Марченко: Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку
Фінанси
Марченко: Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Суспільство

ВВС: рф намагається вербувати до війська шукачів притулку у Фінляндії

07.12.2023 / 14:21
російська влада намагалась вербувати до війська частину шукачів притулку, які через її територію прагнули перетнути кордон із Фінляндією, але не змогли цього зробити після закриття пунктів пропуску.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації "русской службы Би-би-си".

Видання посилається на свідчення одного з біженців із Сомалі, якого називають Авадом, а також дані російських правозахисників, які вказали на випадки вербування шукачів притулку в армію рф.

За словами Авада, він прибув до москви в липні 2023 року й спершу кілька разів намагався перетнути кордон білорусі з Польщею, але безуспішно. Тоді він вирушив до кордону з Фінляндією через санкт-петербург на таксі разом із іншою біженкою із Сомалі.

Уже в карелії авто зупинили російські поліцейські, після чого мігрантів затримали через прострочені візи, виписали штраф і на кілька днів помістили в центр тримання шукачів притулку.

Пізніше Аваду та іншим біженцям у центрі запропонували замість видворення "попрацювати на державу". Разом із Авадом на це погодились ще 11 чоловіків. Як з’ясувалось, ішлось про підписання річного контракту на службу в армії рф, але суті роботи одразу не пояснили.

Співрозмовник "русской службы Би-би-си" сказав, що він і його товариші вирішили відмовитись від "роботи", коли їх привезли у військовий табір біля кордону з Україною. Їх почали залякувати в’язницею, але зрештою частині дозволити розірвати контракт із подальшим видворенням із рф.

Нагадаємо, з 30 листопада кордон Фінляндії з росією повністю закритий щонайменш на два тижні – можливий рух лише вантажних потягів.

Країна пішла на такий крок після того, як протягом листопада на КПП почали масово прибувати з росії шукачі притулку, громадяни третіх країн. Раніше російські прикордонники не випускали на виїзд мандрівників, у яких немає документів, потрібних для в’їзду до Фінляндії.

вербування
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
8 декабря
7 декабря
6 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.