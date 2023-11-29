ВВС: рф намагається вербувати до війська шукачів притулку у Фінляндії

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації "русской службы Би-би-си".

Видання посилається на свідчення одного з біженців із Сомалі, якого називають Авадом, а також дані російських правозахисників, які вказали на випадки вербування шукачів притулку в армію рф.

За словами Авада, він прибув до москви в липні 2023 року й спершу кілька разів намагався перетнути кордон білорусі з Польщею, але безуспішно. Тоді він вирушив до кордону з Фінляндією через санкт-петербург на таксі разом із іншою біженкою із Сомалі.

Уже в карелії авто зупинили російські поліцейські, після чого мігрантів затримали через прострочені візи, виписали штраф і на кілька днів помістили в центр тримання шукачів притулку.

Пізніше Аваду та іншим біженцям у центрі запропонували замість видворення "попрацювати на державу". Разом із Авадом на це погодились ще 11 чоловіків. Як з’ясувалось, ішлось про підписання річного контракту на службу в армії рф, але суті роботи одразу не пояснили.

Співрозмовник "русской службы Би-би-си" сказав, що він і його товариші вирішили відмовитись від "роботи", коли їх привезли у військовий табір біля кордону з Україною. Їх почали залякувати в’язницею, але зрештою частині дозволити розірвати контракт із подальшим видворенням із рф.

Нагадаємо, з 30 листопада кордон Фінляндії з росією повністю закритий щонайменш на два тижні – можливий рух лише вантажних потягів.

Країна пішла на такий крок після того, як протягом листопада на КПП почали масово прибувати з росії шукачі притулку, громадяни третіх країн. Раніше російські прикордонники не випускали на виїзд мандрівників, у яких немає документів, потрібних для в’їзду до Фінляндії.