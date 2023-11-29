Угорщина: Умов для початку переговорів з Україною про вступ до ЄС сьогодні немає

У резолюції стверджують, що нібито політика розширення ЄС повинна залишатися об’єктивним процесом, заснованим на правилах та результативності.

«Початок переговорів про членство з Україною має базуватися на консенсусі між державами – членами ЄС… Умов для цього сьогодні немає», – стверджується у резолюції угорської партії.

Іноземні журналісти звернули увагу, що Угорщина намагається посилити тиск на Брюссель напередодні вирішального саміту. Він має відбутися наступного тижня.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан стверджує, що лідери ЄС нібито можуть не досягти консенсусу щодо початку переговорів про членство України. Він заявив, що це питання не потрібно вносити до порядку денного саміту.