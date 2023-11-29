Маркес: Орбану не можна дозволяти шантажувати ЄС

Прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану не можна дозволяти шантажувати Європейський союз. Неприйнятно обмінювати гроші на цінності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віцеголову групи соціалістів і демократів у Європарламенті Педро Маркеса, якого цитує The Guardian.

"Це момент вибору для ЄС. Це тривожний сигнал для лідерів, що ми не можемо продовжувати дозволяти шантажувати себе з боку якогось авторитарного лідера, - заявив Маркес.

За його словами, Європарламент не може поставити себе в безвихідну ситуацію щодо допомоги Україні на тлі того, як Конгрес США відхилив пропозицію голови Білого дому Джо Байдена щодо підтримки нашій країні.

"З моєї точки зору, також неприйнятно, щоб у когось склалося враження, що наприкінці наступного тижня Орбан домігся свого й отримав свої 30 мільярдів євро в обмін на те, щоб ЄС продовжив надавати допомогу Україні. Все просто: ми не можемо обмінювати гроші на цінності. Це неприйнятно", - додав Маркес.

Як пише видання, попередження від віцеголови групи соціалістів і демократів у Європарламенті пролунало напередодні запланованої зустрічі президента Франції Еммануеля Макрона з Орбаном у Парижі. Очікується, що Макрон спробує переконати останнього в тому, що блокування почату переговорів з Україною щодо вступу до ЄС - підірве стратегію союзу у боротьбі з диктатором володимиром путіним.

Зокрема Маркес вважає, що ЄС повинен відмовитись від правила щодо одноголосної підтримки розширення союзу.

"Коли ви вступаєте до ЄС, це означає, що ви є демократичною країною. Думаю, ми не передбачали, що демократія може бути корумпована зсередини", - сказав він.