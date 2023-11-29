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російські хакери перехоплювали листи та приватні розмови високопоставлених політиків Британії

08.12.2023 / 12:16
На фсб працювала група хакерів, які з 2015 року перехоплювали листи та приватні розмови високопоставлених політиків. В такий спосіб росія намагалася вплинути на політичні процеси Сполученого Королівства.

Про це йдеться в пресрелізі уряду Великої Британії.

Хакери шпигували за листами міністрів Великої Британії, інших чиновників і державних службовців, неурядових організацій, викладачів університетів та журналістів.

"Хоча деякі атаки призвели до витоку документів, спроби втрутитися в політику та демократію Великобританії не були успішні", — коментує британське МЗС.

Національний центр кібербезпеки Великобританії (NCSC) дослідив, що ці кібератаки скоїла група Star Blizzard також широко відома як Callisto Group, SEABORGIUM або COLDRIVER. Група "майже напевно" підпорядковується Центру 18, підрозділу фсб.

Міністерство закордонних справ Британії назвало імена хакерів, причетних до зламу. Це:

руслан перетятко, офіцер російської розвідки фсб, член Star Blizzard AKA Callisto Group;

андрій корінець, або олексій догужієв, член Star Blizzard AKA the Callisto Group.

МЗС Великої Британії вже викликав посла росії андрія келіна. Йому висловлять глибоку стурбованість постійними спробами росії використовувати кіберпростір для втручання в політичні та демократичні процеси у Великій Британії та за її межами.

Велика Британія, хакери
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