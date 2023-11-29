Войти | Зарегистрироваться
03:54

вторник,
12 декабря
Онлайн
Кулеба навів сім прикладів порушення росією домовленостей у результаті переговорів
Країна
Кулеба навів сім прикладів порушення росією домовленостей у результаті переговорів
Марченко: Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку
Фінанси
Марченко: Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Політика

В Аргентині пройшла інавгурація новообраного президента

11.12.2023 / 10:12
У Буенос-Айресі в неділю відбулася інавгурація новообраного президента Аргентини Хав’єра Мілея, на заході був присутній президент України Володимир Зеленський.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters.

"Інавгурацію Мілея відвідав Президент України Володимир Зеленський, голова уряду Угорщини Віктор Орбан та делегація США", - йдеться у повідомленні.

Як зазначає Reuters, обрання Мілея знаменує собою велику гру для Аргентини – економічний план шокової терапії нового президента, що передбачає різке скорочення витрат, був добре прийнятий інвесторами та може стабілізувати економіку, що перебуває у скрутному становищі, але він ризикує підштовхнути ще більше людей до скрутного становища, адже понад дві п'ятих населення країни вже живуть у бідності.

Аргентина, Зеленський, Мілей
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
12 декабря
11 декабря
10 декабря
9 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.