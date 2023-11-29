В Аргентині пройшла інавгурація новообраного президента

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters.

"Інавгурацію Мілея відвідав Президент України Володимир Зеленський, голова уряду Угорщини Віктор Орбан та делегація США", - йдеться у повідомленні.

Як зазначає Reuters, обрання Мілея знаменує собою велику гру для Аргентини – економічний план шокової терапії нового президента, що передбачає різке скорочення витрат, був добре прийнятий інвесторами та може стабілізувати економіку, що перебуває у скрутному становищі, але він ризикує підштовхнути ще більше людей до скрутного становища, адже понад дві п'ятих населення країни вже живуть у бідності.