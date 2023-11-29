Мірча Джоане: Найближчими роками НАТО розшириться, а кордон посунеться східніше

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника генсека НАТО Мірча Джоане, якого цитує Ziua de Vest

Джоане зробив заяву під час презентації власної книги "Битва за майбутнє Румунії. Думки румуна на вершині НАТО". У книзі, зокрема, також описана війна в Україні.

Заступник генсека НАТО переконаний, що найближчими роками Україна, Молдова, Грузія і Західні Балкани стануть частиною європейської спільноти, а згодом і членами євроатлантичного альянсу.

На думку Джоане, Румунія скоро не буде східним кордоном НАТО, а межа Альянсу посунуться східніше.

"Тому настав час для Румунії остаточно втекти з периферії Європи та поставити себе в центр Європи з точки зору важливості", - сказав чиновника НАТО.

Він додав, що Франція, Німеччина, Польща, Румунія утворюють природний потужний чотирикутник: дві найбільші країни Західної Європи та дві найбільші країни Східної Європи.