Компанія SpaceX вперше здійснить запуск ракети-носія з безпілотним космопланом Космічних сил США

Про це повідомляється на сайті компанії Ілона Маска.

Запуск передбачається здійснити зі стартового комплексу 39А Космічного центру імені Кеннеді на мисі Канаверал у Флориді в неділю о 20:14 за часом Східного узбережжя США (у понеділок о 03:14 за Києвом).

Конкретні завдання польоту X-37B засекречені. Космічні сили США лише вказують, що метою місії USSF-52 буде проведення "широкого спектра випробувань та експериментів".

"Ці випробування включають роботу на нових орбітальних режимах, експерименти з технологіями моніторингу космічної обстановки, а також дослідження радіаційного впливу на матеріали на користь НАСА", – йдеться у повідомленні.

Це буде вже сьомий політ секретного американського безпілотного шатлу, що має вантажний відсік, де розташоване обладнання для відпрацювання перспективних технологій та проведення експериментів.

Про тривалість польоту космоплану Космічних сил США не повідомляється. Але попередній рекордний політ тривав 908 днів, після чого шатл X-37B успішно приземлився на аеродромі космодрому у Флориді. Перший політ Х-37В відбувся 22 квітня 2010 року.

Розміри X-37B становлять 8,8 метра завдовжки і 4,5 завширшки. Космоплан доставляється на орбіту на ракеті-носіях, а повертається на Землю в літаковому режимі, приземляючись на аеродромі.