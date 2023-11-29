Войти | Зарегистрироваться
03:55

вторник,
12 декабря
Онлайн
Кулеба навів сім прикладів порушення росією домовленостей у результаті переговорів
Країна
Кулеба навів сім прикладів порушення росією домовленостей у результаті переговорів
Марченко: Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку
Фінанси
Марченко: Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Політика

Daily Mail: Борис Джонсон може повернутися на посаду прем’єр-міністра Великої Британії

11.12.2023 / 18:30
Борис Джонсон може повернутися на посаду прем’єр-міністра Великої Британії, оскільки в парламенті вважають, що його повернення – єдиний спосіб врятувати Консервативну партію від поразки на виборах.

Про це пише британське видання Daily Mail.

За інформацією видання, крісло під Ріші Сунаком похитнулося через його план з виселення мігрантів у Руанду. Два міністри – внутрішніх справ і з питань міграції – пішли зі своїх посад після спроб врятувати цей план. У вівторок на Сунака чекає вирішальне голосування щодо його плану “Руанда”.

До речі, Верховний суд Британії заборонив висилання емігрантів до Руанди, бо вважає країну небезпечною. А Ріші Сунак дотримується протилежної думки. Тому й надалі просуває план повернення мігрантів. Ідея висилки мігрантів спричинила суперечки між урядовцями.

Конкурс на посаду прем’єра розпочнеться, якщо голові процедурного Комітету 1922 року Консервативної партії серу Грему Бреді буде надіслано щонайменше 53 листи з висловленням недовіри Ріші Сунаку.

Ще одна пропозиція полягає в тому, що союзник Джонсона, колишній міністр внутрішніх справ Пріті Патель, може бути призначена тимчасовим прем’єр-міністром, а Борису Джонсону буде забезпечено місце в парламенті, а потім він знову повернеться на Даунінг-стріт, 10 – у резиденцію прем’єра.

Дивно, але серед прихильників Джонсона в парламенті є депутати, які допомогли змістити його торік після розслідування щодо так званої карантинної вечірки під час ковіду. Дивно, але рейтинги Бориса Джонсона після того розслідування і подальших вибачень зросли.

Джонсон наразі не є членами парламенту, але його прихильники вважають, що якщо хтось піде перед виборами, щоб звільнити місце для Джонсона, то керівництво Консервативної партії не зможе перешкоджати появі Бориса.

Однак один із колишніх міністрів кабінету попередив, що заміна Ріші Сунака на будь-кого іншого, скоріше погіршить ситуацію, аніж поліпшить.

Джонсон
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
12 декабря
11 декабря
10 декабря
9 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.