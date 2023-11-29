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IISS: У 2023 році в світі зафіксовано найвищий показник конфліктів за останні 30 років

12.12.2023 / 10:12
Міжнародний інститут стратегічних досліджень (IISS) у Лондоні опублікував щорічний Огляду збройних конфліктів. У дослідженні зафіксовано 183 конфлікти станом на 2023 рік, що є найвищим показником за останні 30 років.

Міжнародний інститут стратегічних досліджень (IISS) у Лондоні опублікував щорічний Огляд збройних конфліктів. У дослідженні зафіксовано 183 конфлікти станом на 2023 рік, що є найвищим показником за останні 30 років.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Укрінформ.

Інтенсивність конфліктів зростає щороку: згідно з останнім дослідженням, кількість жертв збільшилася на 14%, а кількість насильницьких подій - на 28%.

Міжнародний комітет Червоного Хреста нарахував 459 озброєних груп, чия діяльність викликає гуманітарні занепокоєння, 195 мільйонів людей перебувають під їхнім повним або частковим контролем.

Дедалі наполегливіша політика авторитарних держав - зокрема, Китаю, росії, Ірану, Туреччини та країн Перської затоки - "є однією з головних причин занепаду традиційних процесів врегулювання конфліктів і встановлення миру", йдеться у звіті. Ці держави часто підтримують авторитарні режими і нехтують фундаментальними принципами міжнародного гуманітарного права". У доповіді підкреслюється "нерозв'язність як визначальна риса сучасного глобального конфліктного ландшафту".

В Америці більшість конфліктів спричинені кримінальним суперництвом, особливо пов'язаним з торгівлею наркотиками. У багатьох країнах Південної та Центральної Америки злочинні угрупування набувають дедалі більшої влади над державою. В Євразії багато конфліктів спричинені територіальними суперечками, що тягнуться з часів розпаду СРСР, і, перш за все, відмовою москви визнати право сусідніх держав на суверенітет і незалежність.

Україна, що не дивно, залишається найбільш кровопролитним місцем на планеті, але Сирія, Бразилія, М'янма, Мексика та Ірак також роздираються конфліктами. Дослідження IISS робить висновок, що будь-яка перспектива врегулювання війни в Україні повинна залежати від отримання Києвом "гарантій безпеки, які забезпечать майбутню територіальну цілісність України від зовнішньої агресії".

Що стосується сил, які стримують насильство, то понад 70 000 співробітників носять блакитні берети Організації Об'єднаних Націй в зонах конфліктів, переважно в Африці та на Близькому Сході. У 2014-17 роках загальна чисельність розгортання ООН досягла піку в 100 000 осіб.

дослідження, IISS
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