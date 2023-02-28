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Путін підписав закон, який припиняє участь росії в ДСНО

01.03.2023 / 13:30
Президент країни-агресора володимир путін підписав закон, який припиняє участь росії в Договорі про стратегічні наступальні озброєння (ДСНО).

Про це повідомляється на російському порталі правової інформації.

Вказано, що закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування. При цьому рішення про відновлення росією дії ДСНО ухвалюється президентом рф.

Як йдеться у пояснювальній записці, договір, підписаний у Празі 8 квітня 2010 року, передбачає, що з метою забезпечення контролю за дотриманням положень договору кожна із сторін має право здійснювати інспекційну діяльність.

"При цьому США цілеспрямовано не виконують своїх зобов'язань за договором у зазначеній сфері діяльності", – наголошується у документі.

Як відомо, 21 лютого путін заявив про призупинення участі росії в ДСНО у посланні до федеральних зборів. Вже 22 лютого закон одноголосно ухвалили держдума рф та рада федерації.

Своєю чергою, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що таке рішення росії демонтує всю архітектуру контролю над озброєннями.

А голова Держдепу США Ентоні Блінкен назвав безвідповідальним рішення путіна щодо ДСНО.

путін, ДСНО
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