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США: росії навряд чи вдасться досягти значних успіхів в Україні у найближчій перспективі

01.03.2023 / 11:25
російським військовим навряд чи вдасться досягти значних успіхів на фронті у найближчій перспективі.

Про це заявив заступник міністра оборони США з питань політики Колін Кал, пише РБК-Україна з посиланням на Al Jazeera.

Заступник міністра оборони США з питань політики описав лінію фронту в Україні, як "безперервний бій" та зауважив, що не очікує успіхів з боку росії в найближчій перспективі.

"Таким чином, ви можете побачити, як невеликі частини території перейдуть з рук в руки в найближчі тижні і місяці. Я не думаю, що щось, що я бачу, свідчить про те, що росіяни можуть захопити всю Україну і досягти значних територіальних успіхів у будь-який час протягом наступного року або близько того", - заявив Кал.

Водночас як пише кореспондент U.S. News, відповідаючи на питання, чи допускає Кал "підкорення" України під час весняного наступу росіян, чиновник відповів: "Цього не станеться. росіяни не мають можливості захопити Україну".

Колін Кал
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