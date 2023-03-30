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СБУ викорчовує коріння руського міру з серця країни, - експерт про очищення Лаври та підозру Павлу

02.04.2023 / 13:40
Завдяки СБУ нині відбуваються історичні події – викорчовують коріння руського міру з серця країни.

Про це пише політолог Олексій Голобуцький.

«Підозра Павлу «Мерседесу» та очищення Лаври - масштабна операція СБУ зі знищення росмережі.  Саме Служба зараз знешкоджує тотальну мережу, яка стільки років працювала на ворога. У своїй більшості це були кгбшники, а потім фсбшники в рясах, для яких державна зрада України стала професійною діяльністю. Росія десятиліттями використовувала УПЦ (МП) для створення сітки своєї агентури. СБУ знешкодила цю сітку та продовжує її зачистку», - підкреслює експерт.

На його думку, керівник СБУ Малюк вирішує проблему, до якої держава не підступала більше 30 років незалежності.

«Служба проводить операцію по знищенню ФСБшної мережі серед церковників. Павло Лебідь, зі зрозумілих причин, опинився в центрі цієї операції», - акцентує Голобуцький.

Також політолог звернув увагу на поведінку Лебідя під час слідчих дій.

«Лебідь вийшов до слідчих СБУ у шарфі «Луі Вітон» із останнім «Айфоном» в руках. На руці годинник «Патек Філіпп» майже за 40 тисяч євро. На допит приїхав на улюбленому «Мерседесі». Але, на наших очах, всесильний «Паша Мерседес» перетворився на звичайного «Пашу Браслета»,- резюмує експерт.

Нагадаємо раніше, СБУ повідомила про підозру за двома статтями УКК колишньому наміснику Києво-Печерської лаври, митрополиту УПЦ (МП) Павлу (Петру Лебедю). Суд відправив його під цілодобовий домашній арешт.

Лавра, Голобуцький, Павло
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