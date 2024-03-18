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МО України: росія купує супутникові знімки об’єктів на території України через компанії-посередники

21.03.2024 / 13:19
У Міністерстві оборони готують конкретні кроки для протидії застосування росією космічної розвідки у війні проти України.

Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу Міноборони.

Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення зафіксовано вже понад сотню "співпадінь", коли супутник вилітав для знімків конкретної території, а за кілька днів, або тижнів це місце обстрілювала росія. Після цього супутник знову прямував на місце для фіксування масштабів обстрілу.

У відомстві допускають, що такі випадки можуть бути свідченням того, що росія купує супутникові знімки об’єктів на території України через компанії-посередники.

«Майже щодня росія завдає ударів по території України. Для пошуку цілей та для перевірки результатів ударів росія використовує супутникові дані. Західні санкції діють, космічні розвідувальні спроможності росії знижуються. Наші експерти припускають, що через це ворог шукає додаткові можливості і, ймовірно, купує космічні знімки через треті компанії – зокрема, через західні», - заявила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко у коментарі американському виданню The Atlantic.

За її словами, одним із рішень може бути обмежити супутникову зйомку над Україною. Вона також додала, що Київ готовий запропонувати механізм, що не вплине на розвиток ринку і стане вирішенням цієї ситуації.

«Міністерство оборони опрацьовує міжнародні нормативно-правові механізми та запропонує конкретні кроки для протидії застосування космічної розвідки у війні проти України», - підсумували у відомстві.

Міноборони
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