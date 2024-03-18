росія формує так звану "Дніпровську річкову флотилію"

Про це сказав міністр оборони рф сергій шойгу на засіданні колегії відомства 20 березня.

"Відповідно до рішення верховного головнокомандувача триває поступальний розвиток збройних сил росії та підвищення їх бойових можливостей. Сформовано армійський корпус, мотострілецьку дивізію, Дніпровську річкову флотилію й бригаду річкових катерів флотилії", – заявив він.

За словами шойгу, до кінця поточного року планується формування двох загальновійськових армій і 30 з'єднань, з них 14 дивізій і 16 бригад.

"Продовжимо вдосконалення бойового та чисельного складу російської армії відповідно до загроз військовій безпеці країни, що утворюються", – додав міністр.