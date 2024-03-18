Войти | Зарегистрироваться
01:39

суббота,
23 марта
Онлайн
Зеленський: Жодної легітимності в імітації російських виборів немає і бути не може
Країна
Зеленський: Жодної легітимності в імітації російських виборів немає і бути не може
Зеленський: На війні проти росії загинули 31 тисяча українських військових
Країна
Зеленський: На війні проти росії загинули 31 тисяча українських військових
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Надзвичайні події

росія формує так звану "Дніпровську річкову флотилію"

21.03.2024 / 15:23
Країна-агрессор росія сформувала так звану "Дніпровську річкову флотилію".

Про це сказав міністр оборони рф сергій шойгу на засіданні колегії відомства 20 березня.

"Відповідно до рішення верховного головнокомандувача триває поступальний розвиток збройних сил росії та підвищення їх бойових можливостей. Сформовано армійський корпус, мотострілецьку дивізію, Дніпровську річкову флотилію й бригаду річкових катерів флотилії", – заявив він.

За словами шойгу, до кінця поточного року планується формування двох загальновійськових армій і 30 з'єднань, з них 14 дивізій і 16 бригад.

"Продовжимо вдосконалення бойового та чисельного складу російської армії відповідно до загроз військовій безпеці країни, що утворюються", – додав міністр.

шойгу
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
22 марта
21 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.