Пентагон: Використання Україною літаків F-16 буде супроводжуватися деякими обмеженнями

Про це заявив речник Пентагону генерал-майор Патрік Райдер в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Ми тут говоримо про надання Україні унікального повітряного потенціалу, знову ж таки, який має на меті зосередитися на захисті своєї суверенної території всередині суверенних кордонів України", - відповів Райдер на запитання журналіста про "червоні лінії" під час використання F-16.

Він також пояснив, що США "не воюють з росією" і не прагнуть війни, тому допомога Вашингтона зосереджена на захисті української території.