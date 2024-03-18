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Пентагон: Використання Україною літаків F-16 буде супроводжуватися деякими обмеженнями

21.03.2024 / 17:27
Використання Україною літаків F-16 буде супроводжуватися деякими обмеженнями. Воно має бути зосереджене на захисті території в межах суверенних кордонів України.

Про це заявив речник Пентагону генерал-майор Патрік Райдер в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Ми тут говоримо про надання Україні унікального повітряного потенціалу, знову ж таки, який має на меті зосередитися на захисті своєї суверенної території всередині суверенних кордонів України", - відповів Райдер на запитання журналіста про "червоні лінії" під час використання F-16.

Він також пояснив, що США "не воюють з росією" і не прагнуть війни, тому допомога Вашингтона зосереджена на захисті української території.

F-16, Райдер
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