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ВВС: мо рф до звітів про хід війни в Україні додало "бєлгородський напрямок"

22.03.2024 / 13:19
У щоденних звітах, які публікує російське міністерство оборони про хід війни з Україною, з неділі з'явився новий пункт - "бєлгородський напрямок".

Судячи з пресрелізів, за нього відповідає угруповання "Захід", передає УНН із посиланням на ВВС.

Раніше у своїх регулярних зведеннях російське військове відомство згадувало лише назви українських населених пунктів. Представники військових виділяли серед іншого Донецький, Куп'янський, Авдіївський, Херсонський та Південнодонецький напрямки.

"бєлгород та бєлгородську область з початку минулого тижня щодня атакують за допомогою безпілотників та ракетних установок залпового вогню. За цей час загинули щонайменше 19 людей", - йдеться у повідомленні.

Напередодні російський диктатор володимир путін заявив, що російська влада має намір забезпечити безпеку прикордонних регіонів, але не уточнив, як саме вона має намір це зробити.

ВВС
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