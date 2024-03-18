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Зеліков: США готуються до ймовірної великої війни на трьох театрах бойових дій
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Сійярто: Угорщина відкрито готова обговорювати співпрацю з росією
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Кая Каллас: Поразка росії поможе уникнути Третьої світової війни
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Науседа: Важливо, щоб європейські інституції розпочали переговори з Україною про вступ у червні
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ВВС: мо рф до звітів про хід війни в Україні додало "бєлгородський напрямок"
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Forbes Ukraine: Держава припинила виплати компенсацій банкам в рамках державної програми "Доступні кредити"16.02.2024 / 16:25Последние новости рубрики
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Нафтогаз: Модернізація ТЕЦ є одним із ключових пріоритетів на 2024 рік
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Єврокомісія: Перші кошти від заморожених російських активів можуть бути виплачені Україні вже в липні
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Україна отримала перший транш макрофінансової допомоги у 4,5 млрд євро
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Федоров: Україна здатна виробляти до 2 мільйонів безпілотників на рік
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Шмигаль: Пропонуємо партнерам після перемоги запровадити додаткове оподаткування російської нафти і газу
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Необычные типы вин, которые стоит попробовать07.03.2024 / 13:06Иногда нам хочется чего-то немного отличающегося от наших вин. Возможно, вы приготовили блюдо, которое требует необычного сочетания. Возможно, вы немного устали от своего любимого вина. Возможно – и это мое оправдание – вы не можете уйти от того факта, что мир вина огромен и разнообразен, а жизнь слишком коротка, чтобы пить одну и ту же бутылку более двух раз.Последние новости рубрики
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iPhone 13, 14 или 15 Про Макс: что купить в 2024 году17.02.2024 / 03:32В актуальную линейку входят iPhone 13, 14, 15 Про Макс, различия между которыми на первый взгляд кажутся несущественными. И что в итоге выбрать? Стоит ли купить iPhone 15 Про Макс или лучше взять версии 14 либо 13, ведь они все еще хороши, а стоят дешевле? В данной статье и разберемся в этом вопросе. Обсудим дизайн, различия в дисплее, камерах, производительности моделей. И поговорим о том, что же купить в 2024 году, чтобы потом не жалеть.
Моторное масло 15W40: ключ к надежности и долговечности вашего автомобиля09.02.2024 / 23:56Моторное масло 15W40 является жизненно важным компонентом для любого автомобиля. Это масло не только обеспечивает смазку движущихся частей двигателя, но и играет решающую роль в охлаждении, очистке и защите мотора от износа и коррозии. Масло SAE 15W40 обладает уникальными свойствами, обеспечивая стабильную работу двигателя в различных температурных условиях. Его вязкость при низких температурах (15W) обеспечивает легкий запуск двигателя в холодное время, в то время как более высокая вязкость при рабочей температуре (40) гарантирует эффективную защиту и смазку.Последние новости рубрики
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Укрзалізниця: Загальна кількість вагонів, задіяних у медичній евакуації в Україні, становить 62 одиниці15.03.2024 / 16:25
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