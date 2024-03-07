МВС: В Україні приватні підприємства зможуть займатися виготовленням автономерів

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп’ятий.

Виготовлення номерів авто, як стверджує Драп’ятий, сприятиме ринковій конкуренції різних суб’єктів господарювання. До того ж, цю послугу стане зручніше отримати.

Відрізнити номери авто, видані приватними фірмами, буде нескладно, адже для них виділили абсолютно нові серії із буквеними позначеннями ОА, ОВ, ОС, ОЕ, ОН, ОІ, ОК, ОМ, UB, UC, AG, AJ, DB, NA. Їх було затверджено наказом МВС України № 53 від 30 січня 2024 року й досі вони не зустрічалися на авто. Це зробить процес присвоєння комбінації літер та цифр прозорішим та знизить ризик втручання посадових осіб.

"Якщо приватна фірма прагне виготовляти номери авто, вона повинна подати необхідні документи в Головний сервісний центр МВС. Заявку мають розглянути упродовж 5 днів та повідомити підприємство про приєднання до Реєстру субʼєктів господарювання. Варто відзначити, що реєстрацію транспорту продовжать проводити в сервісних центрах МВС", - додав чиновник.