МВС: Відтепер подання документу, що підтверджує вартість авто, для укладання договору купівлі-продажу є обов’язковим

Про це у Фейсбуці повідомив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп’ятий, передає Укрінформ.

«Кабінет міністрів прийняв постанову, відповідно до якої вдосконалюється процедура комісійної торгівлі транспортними засобами, зокрема, щодо обов’язкового подання документа, що підтверджує вартість транспортного засобу, для укладання договору купівлі-продажу», - поінформував він.

За його словами, реалізація цього документу прогнозовано збільшить надходження до держбюджету та утвердить справедливий підхід до здійснення господарської діяльності з продажу транспортних засобів.

Заступник міністра внутрішніх справ зазначив, що наразі продаж від двох легкових авто у рік обкладається податком на прибуток на 2-й автомобіль 5%, а на 3-й в рік та більше – 18%.

«Реалізація першого транспортного засобу впродовж року – без податку. Продаж першого вантажного автомобіля - 5%, а другого і наступних - 18%», - пояснив Драп’ятий.

За його словами, коли особа реалізовує легкове авто (від двох і більше) або вантажний автомобіль у сервісних центрах МВС, обов’язковою вимогою є надання довідки про середню вартість або експертну оцінку вартості транспортного засобу і, таким чином, податки сплачуються повною мірою. Натомість продаж транспортних засобів торговельними організаціями здійснюється на основі вартості «зі слів продавця».

«У результаті маємо непоодинокі випадки продажу автомобілів бізнес або преміумкласу за значно заниженою вартістю, а, відповідно, значна сума податків не сплачується до державного бюджету. Наприклад, якщо особа продає другий у році легковий транспортний засіб у сервісному центрі МВС, то з наявністю довідки про середню ринкову вартість його оцінять в 450 тис. грн, і податок 5% становитиме 22,5 тис. грн. Натомість торговельна організація оцінює не на основі офіційного документа, а «зі слів продавця», наприклад 15 тис. грн, і сплачує податок 750 грн», - підкреслив Драп’ятий.

При цьому від додав, що вартість автомобіля преміум класу за 15 тис. грн - це не алегорія, а реальність. «Наприклад, нещодавно був зареєстрований автомобіль Tesla Model 3 2022 року випуску за 10000 грн. Водночас реальна середня ринкова вартість такого автомобіля становить 917 083 грн», - заявив Драп’ятий.

Він зазначив, що середню ринкову вартість транспортного засобу особа може перевірити на сайті Міністерства економіки.

Окремо заступник міністра поінформував, що станом на серпень 2024 року в Україні функціонує 3,5 тисячі суб’єктів, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю транспортними засобами. За його словами, за минулий рік через торговельні організації було реалізовано 470 тисяч автомобілів.