Войти | Зарегистрироваться
13:34

среда,
02 октября
Онлайн
Зеленський: росія зруйнувала всі українські ТЕС та більшу частину гідроенергетичних потужностей
Країна
Зеленський: росія зруйнувала всі українські ТЕС та більшу частину гідроенергетичних потужностей
ВООЗ: З грудня 2023 атаки на систему охорони здоров'я України відбуваються практично щодня
Країна
ВООЗ: З грудня 2023 атаки на систему охорони здоров'я України відбуваються практично щодня
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Фінанси Економіка

Експерт: Україна збільшила експорт зернових та олійних суходолом

01.10.2024 / 16:25
У серпні та вересні, як правило, Україна активно відвантажувала зерно в усіх напрямках. Але цьогоріч порти та відстійники порожні, через низку факторів, які вплинули на логістичний ринок.

Про це повідомив співзасновник компанії Spike Brokers Олександр Соловей, пише delo.ua з посиланням на AgroPortal.ua.

"Цього року нас чекає найнижчий експорт зернових та олійних за останні 8 років. Зерно рухатиметься в меншій кількості, що в цілому характеризує ліквідність ринку", - прогнозує експерт.

За його словами, війна стимулювала розвиток альтернативи експорту в напрямках Дунаю та суходолом.

Україна збільшила експорт суходолом (автотранспорт і залізниця) з 3% до 13%. Натомість експорт Дунаєм виріс з 0 до 11%, і туди спрямовано інвестиції, які покращили ефективність, зменшилася собівартість перевалки.

Нагадаємо, минулого маркетингового року Україна експортувала близько 30 мільйонів тонн кукурудзи. Однак цього сезону очікуються значно менші обсяги через гірший врожай.

Аналітики  прогнозують цьогорічний врожай кукурудзи на рівні 21-22 мільйонів тонн. Натомість експортний потенціал кукурудзи оцінюється на рівні 15-17 мільйонів тонн, що майже вдвічі менше.

Як свідчать оперативні дані Державної митної служби, станом на 30 вересня з початку 2024/25 МР Україна експортувала 10,295 млн тонн зернових і зернобобових культур, з яких 2,828 млн тонн було відвантажено поточного місяця.

При цьому уточнюється, що станом на 29 вересня минулого року загальний показник відвантажень становив 6,538 млн тонн, у т.ч. у вересні – 1,951 млн тонн.

У розрізі культур із початку поточного сезону експортовано:

  • пшениці – 5,963 млн тонн (у вересні – 2,18 млн тонн);
  • ячменю – 1,318 млн тонн (205 тис. тонн);
  • жита – 7,5 тис. тонн (7,2 тис. тонн);
  • кукурудзи – 2,748 млн тонн (412 тис. тонн).

Загальний експорт українського борошна з початку сезону станом на 30 вересня оцінюється в 19 тис. тонн (у вересні – 7,1 тис. тонн), у т.ч. пшеничного – 17,1 тис. тонн (6,1 тис. тонн).

зерно, Соловей
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
2 октября
1 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.