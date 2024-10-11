Прем’єр Грузії розповів про майбутні відносини країни з ЄС та США

Про це заявив прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе, повідомляє SovaNews.

"Для нас важливим є одне - як тільки закінчиться війна в Україні - а ми думаємо, що це відбудеться наступного року - відносини як з ЄС, так і зі США будуть перезавантажені. Відповідно, ніхто не згадає про такі несправедливі резолюції (Європарламенту - ред.)", - сказав Кабахідзе.

За його словами, відносини Грузії з ЄС та США "мають бути обов'язково перезавантажені", і як тільки закінчиться війна в Україні, "ми відразу побачимо кроки, зроблені структурами ЄС, а також США".

"Щойно закінчиться війна в Україні, в результаті ми отримаємо зовсім іншу ситуацію. Тому на такі тимчасові події, як резолюція Європарламенту, я не став би звертати уваги. Наше головне та стратегічне завдання - перезапустити відносини, і це обов'язково відбудеться наступного року", - заявив прем'єр-міністр Грузії.