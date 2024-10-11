ЄС запровадив санкції проти причетних до передачі Іраном дронів та ракет росії

Про це йдеться у пресрелізі на сайті Ради ЄС.

"Це рішення послідувало за вказівкою Європейської ради в березні 2024 року про те, що якщо Іран передасть росії балістичні ракети та відповідні технології для використання проти України, то ЄС буде готовий швидко відреагувати, зокрема й новими та значними обмежувальними заходами", — сказано в повідомленні.

Під європейськими санкціями опинилися сім фізичних та сім юридичних осіб, які відповідальні за розробку та передачу росії ракет і безпілотників для підтримки повномасштабної війни проти України.

До списку увійшли дві іранські державні (Saha Airlines та Iran Air) та одна приватна (Mahan Air) авіакомпанії. Під санкціями також опинилися дві закупівельні фірми Basamad Electronic Pouya Engineering та Teyf Tadbir Engineering Company.

Крім того, Євросоюз запровадив санкції проти Iran Alumina Company — єдиного в Ірані виробника оксиду алюмінію, який використовується при виготовленні палива для ракет. Останнім у списку значиться Shahid Haj Ali Movahed Research Center — компанія, що підтримує іранську програму з розробки балістичних ракет.

Обмежувальні заходи було також запроваджено проти заступника міністра оборони Ірану, чиновників Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), директорів Iran Aircraft Manufacturing Industries та Aerospace Industries Organization.