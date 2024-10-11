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Чехія: Продовження війни росії проти України призводить до подальшого зростання порушень прав людини

15.10.2024 / 11:14
Форум миру у Швейцарії був своєрідним референдумом серед західних країн. Тепер необхідно показати, чи вони готові підтримати силу демократії.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо свобода".

"Продовження повномасштабної війни росії проти України призводить до подальшого зростання порушень прав людини", - заявив Павел.

Він нагадав, що навіть під час його виступу Україна потерпає від цілеспрямованих обстрілів цивільної інфраструктури, зокрема енерго- та теплосистем зі сторони росії.

"Ми всі несемо відповідальність, щоб покласти край цьому занепаду міжнародних стандартів", - сказав Павел.

Президент Чехії закликав великі світові держави, і особливо Китай, використовувати свій вплив для сприяння миру.

Павел, Чехія
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