Чехія: Продовження війни росії проти України призводить до подальшого зростання порушень прав людини

Про це заявив президент Чехії Петр Павел, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо свобода".

"Продовження повномасштабної війни росії проти України призводить до подальшого зростання порушень прав людини", - заявив Павел.

Він нагадав, що навіть під час його виступу Україна потерпає від цілеспрямованих обстрілів цивільної інфраструктури, зокрема енерго- та теплосистем зі сторони росії.

"Ми всі несемо відповідальність, щоб покласти край цьому занепаду міжнародних стандартів", - сказав Павел.

Президент Чехії закликав великі світові держави, і особливо Китай, використовувати свій вплив для сприяння миру.