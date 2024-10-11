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Боррель: Війна рф вказує на потребу розвитку європейської оборонної промисловості й прикладних технологій

14.10.2024 / 18:30
російсько-українська війна стала демонстрацією того, що Європі необхідно розвивати власний оборонно-промисловий комплекс (ОПК) та військові технології.

Про це у своєму блозі написав високий представник Євросоюзу Жозеп Боррель.

За його словами, повномасштабна війна рф вказує на потребу «пріоритетного розвитку європейської оборонної промисловості й відповідних прикладних технологій».

Він навів приклад, як держави у співпраці з приватним бізнесом може посилити взаємодію в оборонній галузі.

«Агресивна війна росії в Україні стала яскравою ілюстрацією цієї тенденції. Вона почалася з масштабної кібератаки. Саме Microsoft – комерційна компанія – змогла захистити українську цифрову інфраструктуру і взяла на себе відповідальність за її захист. Коли росія атакувала українську інтернет-інфраструктуру, саме Starlink, інший комерційний оператор, забезпечував зв’язок для українських Збройних сил. А коли битва дедалі більше переходила до безпілотної війни, комерційні дрони стали зразком для безпілотників, які українська армія зараз використовує для ураження танків», – написав Боррель.

Він наголосив, що Євросоюз має “негайно посилити роль Європейського інвестиційного банку у фінансуванні оборонних ініціатив”.

На думку головного дипломата Євросоюзу, необхідно розглянути можливість випуску спільних боргових зобов’язань для фінансування розширення європейської оборонної промисловості, як це було зроблено під час пандемії Covid-19.

«Це, безумовно, підніме низку делікатних політичних питань, зокрема, чи справедливо використовувати спільні запозичення для оснащення армій країн-членів, які досі докладали мало зусиль для розвитку своїх оборонних спроможностей. Однак, якби агресивний імперіалізм росії справді розглядався як екзистенційна загроза для Союзу, вибір на користь спільного боргу був би зроблений швидко», – написав він.

Боррель додав, що використання спільних запозичень для фінансування великих військових зусиль на підтримку України, щоб змусити російського президента володимира путіна сісти за стіл переговорів, “безумовно, буде відповідати договорам” ЄС. Крім того, це також підвищило б конкурентоспроможність Європи в критично важливих промислових оборонних секторах і гарантувало б, що ЄС не відстане від росії та інших країн безповоротно.

«Європа стоїть на переломному етапі. Хоча ми досягли прогресу в реалізації таких ініціатив, як Європейський оборонний фонд і Центр оборонних інновацій ЄС, нам потрібно діяти сміливіше. У світі, сповненому війни і заворушень, ми повинні знову мислити масштабно; інвестувати значні кошти в такі ключові технології, як штучний інтелект, дрони і космічні можливості, і допомагати нашій оборонній промисловості розкрити свій потенціал», – наголосив він.

Боррель нагадав, що сьогодні країни Євросоюзу та сам блок витрачає щорічно €14,4 мільярда євро на дослідження та розвиток у військовій сфері. Паралельно із цим США, наприклад, витрачають на ці потреби €130 млрд, що майже у десять разів більше.

Крім того, інвестиції європейських держав розподілені, що має поганий вплив на загальну ситуацію у європейській обороні. За його словами, лише 18% оборонних замовлень в Європі відбувається країнами-членами спільно, коли ж решта відбувається на національній основі, тобто кожною країною окремо. Як наслідок, європейський ОПК “надто малий за обсягами, надто фрагментований та стикається із нестачею інновацій“.

ОПК, Боррель
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