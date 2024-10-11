ZDF: Рішення "Рамштайну", найімовірніше, будуть ухвалювати після результатів президентських виборів у США

Про це йдеться у публікації ZDF, інформує "Європейська правда".

Згідно з оприлюдненою інформацію, президент США Джо Байден планує у четвер прибути до Німеччини з візитом, який раніше був відкладений через ураган "Мілтон".

При цьому, як зазначено, програма візиту американського президента буде значно скорочена і обмежена лише одним днем – п’ятницею, 18 жовтня.

Як зазначає телеканал, це означає, що зустрічі у форматі "Рамштайн" найближчим часом не буде.

Водночас підтвердження цієї інформації з інших джерел наразі немає.

Телеканал також повідомив, що пакет допомоги від Німеччини, який мав бути оголошений на засіданні "Рамштайну" 12 жовтня, оголосив канцлер Олаф Шольц на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у п’ятницю.

Як зазначив журналіст ZDF Ельмар Тевессен, подальші рішення у форматі "Рамштайн", найімовірніше, будуть ухвалювати лише після результатів президентських виборів у США.