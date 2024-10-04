Начальник Генштабу Збройних сил Польщі: Ми є тим поколінням, яке стане на захист своєї країни зі зброєю в руках

Про це він сказав у своєму виступі в Академії сухопутних військ, повідомив польський Генштаб на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

У своїй промові Кукула говорив про те, якими якостями повинен володіти сучасний командир, і в якому напрямку має розвиватися система підготовки.

За його оцінкою, трансформація Збройних сил повинна дозволити полякам виграти майбутню війну.

“Все вказує на те, що ми є тим поколінням, яке стане на захист своєї країни зі зброєю в руках. І я не маю наміру, як і ніхто з вас, програти цю війну. Ми переможемо, ми повернемося і продовжимо будувати Польщу, але щось має відбутися. Ми повинні будувати збройні сили, підготовлені до такого типу дій“, – сказав генерал Кукула.

На думку генерала, на заваді цьому може стати демографічна криза.

“Потенціал противника настільки великий, що нам потрібно будувати набагато більшу армію, а це означає, що нам також потрібно впроваджувати модель універсальної служби. Щоб і професійні солдати, і резервісти, і солдати територіальної оборони були одним конгломератом“, – заявив він.

Він також навів приклади підготовки та пошуку талановитих кадрів, як це відбувається, наприклад, в армії США.

У Польщі неоднозначно сприйняли заяву Кукули. Зокрема генерал Леон Коморніцький, який є ексзаступником начальника Генштабу заявив, що Кукула “заглиблюється в наратив про залякування поляків війною”. Він назвав його небезпечним наративом, оскільки генерал має говорити формулювання не “ми не програємо”, а “росія не наважиться напасти на нас”.