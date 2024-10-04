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Боррель: Якщо ми припинимо підтримувати Україну, то путін досягне своїх цілей

08.10.2024 / 12:16
Якщо Захід перестане підтримувати Україну, війна закінчиться через 15 днів, і російський диктатор володимир путін досягне своїх цілей.

Про це в інтерв'ю іспанському виданню 20minutos сказав глава Європейської дипломатії Жозеп Боррель у понеділок, 7 жовтня.

Боррель зазначив, що багато хто прагне якнайшвидшого завершення російської агресії проти України. На його думку, важливим є спосіб закінчення війни.

"Якщо ми припинимо підтримувати Україну, через п’ятнадцять днів закінчиться війна і путін досягне своїх цілей Багато хто хоче, щоб війна якнайшвидше закінчилася. Почнемо з самих українців. Але важливо те, як. Якщо ми припинимо підтримувати Україну, через п’ятнадцять днів війна закінчиться і Путін досягне своїх цілей. Але чи хочемо ми цього для українців і для безпеки себе, європейців?", - сказав Боррель.

За його словами, західні країни мають все зробити для того, щоб майбутні переговори проходили на умовах, що ґрунтуються на основі суверенітету та територіальної цілісності України.

Боррель
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