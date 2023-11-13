КНДР: США повинні звикнути до нової реальності зростаючих відносин між Північчю та росією

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

У заяві, опублікованій представником міністерства закордонних справ Північної Кореї йдеться, що США "повинні звикнути до нової реальності зростаючих відносин між Північчю та росією".

Також там назвали звинувачення державного секретаря США Ентоні Блінкена щодо військової співпраці КНДР та рф "безвідповідальними та провокаційними", а також такими, що "посилюють небезпечну політичну та військову напругу на Корейському півострові".