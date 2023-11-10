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Макрон: Наступний місяць буде вирішальним, оскільки Україна намагатиметься повернути втрачені землі

12.11.2023 / 10:10
Наступний місяць буде "вирішальним", оскільки Україна намагатиметься повернути свої землі під час контрнаступальних операцій, сказав президент Франції Емманюель Макрон в інтерв'ю для BBC.

"Президент Франції заявив, що "обов'язок" його країни і всіх країн - підтримати Україну в її обороні. Однак він також зазначив, що наступний місяць буде вирішальним, оскільки вона намагатиметься повернути втрачені землі під час контрнаступальних операцій", - повідомляє пресслужба BBC.

Крім цього, Макрон вважає, що якщо рф дозволять виграти війну проти України, то тоді в Європі "з'явиться нова імперська держава", яка може загрожувати іншим колишнім радянським республікам і всьому континенту.

"Тому що, безумовно, те, що росія робить (в Україні) - це імперіалізм і колоніалізм", - наголосив Макрон.

За словами французького президента, для України "ще не настав час" сідати за стіл переговорів із росією. Макрон також наголосив, що рішення про проведення переговорів має ухвалювати тільки Київ.

"Але він додав, що може настати час, коли "можна буде провести чесні і хороші переговори, повернутися за стіл переговорів і знайти рішення з росією"", - повідомляють у BBC.

Макрон
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