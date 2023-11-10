Блінкен виступив із прямою критикою військової кампанії Ізраїлю проти ХАМАС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Надто багато палестинців було вбито, надто багато постраждало за останні тижні. Ми хочемо зробити все можливе, щоб запобігти заподіянню їм шкоди та збільшити допомогу, яку вони отримують", - сказав Блінкен.

Стверджується, що офіційні особи адміністрації президента США посилюють тиск на Ізраїль щодо ведення військової кампанії в Секторі Газа проти ХАМАС. Очільник держдепу зазначив, що потрібно зробити набагато більше як для захисту мирних жителів, так і для надання їм гуманітарної допомоги.

Варто зазначити, що напередодні прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху підтвердив, що Єрусалим погодився тимчасово припинити воєнні дії у деяких районах північної Гази, задля надання можливості палестинським громадянам покинути цей район.

Джо Байден привітав це рішення і заявив, що зосередиться на збільшенні допомоги для полегшення страждань населення Гази.