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Блінкен виступив із прямою критикою військової кампанії Ізраїлю проти ХАМАС

11.11.2023 / 16:20
Державний секретар США Ентоні Блінкен виступив із прямою критикою військової кампанії Ізраїлю проти бойовиків ХАМАС, заявивши, що потрібно зробити більше для захисту цивільних осіб

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Надто багато палестинців було вбито, надто багато постраждало за останні тижні. Ми хочемо зробити все можливе, щоб запобігти заподіянню їм шкоди та збільшити допомогу, яку вони отримують", - сказав Блінкен.

Стверджується, що офіційні особи адміністрації президента США посилюють тиск на Ізраїль щодо ведення військової кампанії в Секторі Газа проти ХАМАС. Очільник держдепу зазначив, що потрібно зробити набагато більше як для захисту мирних жителів, так і для надання їм гуманітарної допомоги.

Варто зазначити, що напередодні прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху підтвердив, що Єрусалим погодився тимчасово припинити воєнні дії у деяких районах північної Гази, задля надання можливості палестинським громадянам покинути цей район.

Джо Байден привітав це рішення і заявив, що зосередиться на збільшенні допомоги для полегшення страждань населення Гази.

Хамас, Блінкен, Ізраїль
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