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МО Нідерландів: Має бути окремий єврокомісар з питань оборони

11.11.2023 / 13:15
Очільниця оборонного відомства Нідерландів Кайса Оллонгрен вважає за необхідне заснувати окрему посаду європейського комісара з питань оборони.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на радіостанцію BNR.

“Я думаю, що має бути окремий єврокомісар з питань оборони”, - сказала Оллонгрен.

За її словами, він міг би повністю присвячувати свою діяльність виключно питанням оборони, і для наступної Європейської комісії було б гарною ідеєю поставити це питання на порядок денний.

Новий комісар, на думку міністра оборони Нідерландів, повинен прагнути до збільшення виробництва озброєнь в рамках Євросоюзу, а також гарантувати запровадження загальних стандартів для сприяння згуртованості між країнами-членами.

“Було б добре, якби хтось витрачав на це 100% свого часу. Зокрема й тому, що росіяни зараз перейшли на військову економіку”, - сказала вона.

Оллонгрен
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