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Мінфін США закликає Китай не допомагати росії ухилятися від санкцій

11.11.2023 / 10:10
Міністр фінансів США Джанет Єллен під час зустрічі з віцепрем'єром Китаю Хе Ліфен заявила, що уряд США бачить докази того, що китайські фірми сприяють постачанню обладнання для військового виробництва росії, передає Reuters.

Єллен закликала Пекін вжити відповідних заходів і не допомагати росії ухилятися від санкцій. Також вона попередила, що китайські фірми, які допомагають рф, зіткнуться зі "значними наслідками".

"Ми сповнені рішучості зробити все можливе, щоб зупинити потоки матеріалів, які допомагають росії вести цю жорстоку і незаконну війну. Ми вже ввели санкції проти низки фірм і країн, включно з Китаєм", - заявила Єллен.

Єллен
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