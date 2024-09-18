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Гроссі: МАГАТЕ розширило підтримку в добудові блоків №3, 4 Хмельницької АЕС

19.09.2024 / 15:23
Міжнародне агентство з атомної енергії розширило допомогу Україні в галузі ядерної безпеки та підтримку в добудові блоків №3, 4 Хмельницької АЕС.

Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

"Зустрівся з главою Міненерго Германом Галущенком, щоб поінформувати про перебіг роботи з моменту моїх переговорів з президентом Зеленським на початку цього місяця. МАГАТЕ розширило допомогу в галузі ядерної безпеки та підтримку планів України щодо використання обладнання з болгарського проєкту Белене для 3-го і 4-го блоків Хмельницької АЕС", - зазначив Гроссі.

Як повідомило Міністерство енергетики, під час зустрічі з Галущенком у межах 68-ї Генеральної конференції МАГАТЕ у Відні Гроссі підтвердив готовність агентства розширювати свої моніторингові місії на всі важливі для атомних станцій високовольтні підстанції та запевнив, що воно докладе максимум зусиль для уникнення блекаутів українських АЕС.

Гроссі, МАГАТЕ
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