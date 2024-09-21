МЗС Фінляндії: Наш колективний обов'язок – підтримувати Україну в її законній обороні від агресора

Як передає власний кореспондент Укрінформу, на цьому наголосила міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні, представляючи пріоритети Фінського головування у 2025 році.

"Протягом двох з половиною років повномасштабної агресивної війни з боку росії Україна продовжує демонструвати неабияку стійкість. Наш колективний обов'язок – підтримувати Україну в її законній обороні від агресора. Це є нашим головним завданням і в ОБСЄ", - заявила вона.

Валтонен акцентувала, що всі країни мають прагнути до світу, в якому панують взаємно узгоджені правила та міжнародне право.

За її словами, загальною темою головування Фінляндії в ОБСЄ буде "стійкість" – як держав-учасниць, так і ОБСЄ. "Здатність реагувати на кризи та відновлюватися після них стає все більш важливим для держав-учасниць у зв'язку з військовою агресією росії проти України", - додала очільниця фінського МЗС.

Вона підкреслила, що в 50-ту річницю Гельсінкського Заключного акту Гельсінські принципи і зобов'язання залишаються в силі.

"Суверенітет, включаючи право належати або не належати до міжнародних організацій, утримання від загрози силою або її застосування, непорушність кордонів, територіальна цілісність. Мирне вирішення спорів, невтручання у внутрішні справи, повага до прав людини та основних свобод. Це – не лише зобов'язання з-поміж тих, що були узгоджені в Гельсінкі в 1975 році, але це також юридичні зобов'язання, що випливають зі Статуту ООН. Фінляндія підкреслюватиме їхню актуальність протягом усього року, і ми будемо голосно заявляти про їх порушення", - заявила Валтонен.

Окремо вона запевнила, що підтримка України буде одним із ключових пріоритетів Фінського головування в ОБСЄ у 2025 році.

"Ми повинні реагувати на поточні виклики. Ситуація з безпекою в Європі є більш непередбачуваною, ніж будь-коли після закінчення холодної війни. Підтримка України залишається пріоритетом. Водночас Фінляндія віддана роботі в усьому регіоні ОБСЄ, спрямованій на врегулювання конфлікту, послаблення напруженості та розбудову довіри", - сказала міністр.