Войти | Зарегистрироваться
09:47

суббота,
21 сентября
Онлайн
ВООЗ: З грудня 2023 атаки на систему охорони здоров'я України відбуваються практично щодня
Країна
ВООЗ: З грудня 2023 атаки на систему охорони здоров'я України відбуваються практично щодня
ОГП: Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили в Україні 564 дитини
Країна
ОГП: Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили в Україні 564 дитини
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Надзвичайні події

Атеш: росіяни перекидують на Курщину 810-ту окрему бригаду морської піхоти Чорноморського флоту рф

20.09.2024 / 12:16
Члени партизанського руху "Атеш" стверджують, що росіяни нібито перекидають у Курську область ще один підрозділ, який до цього перебував на Херсонському напрямку.

Про це йдеться в Telegram-каналі "Атеш".

Партизани пишуть, що йдеться про 810-ту окрему бригаду морської піхоти Чорноморського флоту рф.

За їхніми словами, підрозділ перебуває в процесі перекидання озброєння і боєприпасів на ділянку фронту в Курській області.

Стверджується, що спочатку техніку бригади відправили в окупований Крим, де розташований пункт дислокації підрозділу. Там техніка пройшла ремонт, після чого була відправлена для подальшого ешелонування в Курську область.

"Це свідчить про брак озброєння на Курському напрямку, який намагаються заповнити за рахунок менш активних напрямків, таких як Херсонський", — написали партизани.

Атеш
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
21 сентября
20 сентября
19 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.