Атеш: росіяни перекидують на Курщину 810-ту окрему бригаду морської піхоти Чорноморського флоту рф

Про це йдеться в Telegram-каналі "Атеш".

Партизани пишуть, що йдеться про 810-ту окрему бригаду морської піхоти Чорноморського флоту рф.

За їхніми словами, підрозділ перебуває в процесі перекидання озброєння і боєприпасів на ділянку фронту в Курській області.

Стверджується, що спочатку техніку бригади відправили в окупований Крим, де розташований пункт дислокації підрозділу. Там техніка пройшла ремонт, після чого була відправлена для подальшого ешелонування в Курську область.

"Це свідчить про брак озброєння на Курському напрямку, який намагаються заповнити за рахунок менш активних напрямків, таких як Херсонський", — написали партизани.