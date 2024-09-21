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путін повідомив про збільшення випуску дронів різних типів

20.09.2024 / 15:23
У минулому році армія рф отримала 140 тисяч безпілотників разних типів, а у поточному – їх випуск планується збільшити у 10 разів.

Про це сказав російський диктатор володимир путін на засіданні військово-промислової комісії.

"Розширюється лінійка безпілотних систем та створюються безекіпажні катери… Ключове завдання – виробляти широку лінійку повітряних безпілотних апаратів, максимально швидко налагодити серійне виробництво такої перспективної техніки", – заявив він.

Також путін повідомив, що роботи з проектування, випробування та серійного випуску безпілотників вестимуться на базі спеціальних науково-виробничих центрів.

"До 2030 року у різних регіонах планується створити 48 таких майданчиків", – зазначив глава кремлівського режиму.

путін, дрони
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