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15:23
путін повідомив про збільшення випуску дронів різних типів
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12:16
Атеш: росіяни перекидують на Курщину 810-ту окрему бригаду морської піхоти Чорноморського флоту рф
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10:12
МЗС Фінляндії: Наш колективний обов'язок – підтримувати Україну в її законній обороні від агресора
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15:23
Гроссі: МАГАТЕ розширило підтримку в добудові блоків №3, 4 Хмельницької АЕС
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14:21
Країни В9 стурбовані ескалацією напруженості вздовж кордонів НАТО, - ЗМІ
- 15:23
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16:25
Ключовим елементом підтримки України має стати резерв дизельного пального, який вже почали закуповувати у ЄС, - ЗМІ
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Железняк: Рада підтримала у першому читанні збільшення податків
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16:25
Дослідження показало, де в Україні тарілка борщу коштує найдорожче
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У 2025 році Кабмін може зменшити фінансування Пенсійного фонду на 13%
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У МВС розповіли, яка камера автоматичної фіксації правопорушень на трасі найуспішніша в Україні
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Диванные приключения: история вашего любимого места в доме21.09.2024 / 02:50Представьте: уютный вечер, любимый фильм, чашка горячего чая, и вы, удобно устроившись на диване. Звучит как мечта? На самом деле, диван - это гораздо больше, чем просто место для отдыха. Это центр вашего дома, место, где происходят важные моменты жизни. Он собирает друзей и семью, поддерживает вас во время работы и становится убежищем в моменты расслабления.
Перманент губ искусство создания совершенного образа18.09.2024 / 02:52Перманент губ - это одна из самых востребованных процедур в индустрии красоты, позволяющая создать идеальный контур и насыщенный цвет губ без ежедневного использования косметики. Этот метод перманентного макияжа не только подчеркивает природную красоту, но и помогает скорректировать форму, визуально увеличить объем и сделать цвет более выразительным и стойким.Последние новости рубрики
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