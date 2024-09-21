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Сікорський: Ми підтримуємо Україну у військовому відношенні, фінансово, гуманітарно

21.09.2024 / 10:10
Польща без сумнівів підтримує територіальну цілісність України, дискусія, що викликала протести української сторони, про кращі шляхи повернення Криму під контроль України була гіпотетичною, заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський польським ЗМІ у Вашингтоні.

«Польща, звісно, підтримує територіальну цілісність України, у цьому немає жодних сумнівів; я просто переймався питанням, як повернути Крим Україні», - цитує пояснення глави польського МЗС видання OneT Wiadomosci.

Він зазначив, що це була дискусія, як реалізувати пропозиції самого президента Володимира Зеленського про те, як повернути Крим за допомогою дипломатичних дій.

Як повідомлялося, Сікорський на nightcap дискусії на 20-й щорічній зустрічі YES у Києві, організованій Фондом Віктора Пінчука в середині вересня, висловив думку, що Крим має ключове значення, якщо обговорюватимуться умови миру між Україною та Росією, однак якщо обидві країни захочуть, то можна було б знайти рішення. «Ми могли б передати його під мандат ООН із місією з підготовки чесного референдуму після перевірки того, хто є законними жителями, і таке інше... І ми могли б відкласти це на 20 років», - припустив один із варіантів міністр.

Коментуючи повідомлення польських ЗМІ про суперечку між ним і президентом України Володимиром Зеленським під час візиту до Києва, зокрема, щодо Волинської трагедії та ексгумації жертв, Сікорський наголосив на потребі живіших та інтенсивніших контактів з Україною та розв'язання двосторонніх питань.

«Ми підтримуємо Україну у військовому відношенні, ми підтримуємо Україну фінансово, ми підтримуємо Україну гуманітарно, але, як це буває між сусідами, інколи виникають питання, які потрібно вирішувати, і ми говоримо про це теж. Нам потрібні більш живі та інтенсивні контакти з Україною для її вступу до Європейського Союзу, і ми також розраховуємо, що Україна проявить чуйність до наших вимог», - сказав він.

Сікорський
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