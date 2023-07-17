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Атеш: окупанти готуються до показового "виявлення" українських активістів руху опору у Криму

21.07.2023 / 13:19
російські окупанти готуються до масових "обшуків" у Криму, спрямованих на показові "виявлення" українських патріотів та активістів руху опору.

Про це повідомляє Атеш, передає УНН.

У Криму російські окупанти готуються провести широкомасштабні «обшуки». Агентурна мережа отримала інформацію про їх намір організувати показові «виявлення» українських патріотів та активістів руху опору. Підвищена активність росіян спостерігається в Керчі та Кіровському районі.

Є серйозні побоювання, що під удар можуть потрапити кримські татари, яким можуть спробувати приписати незаконну діяльність з «екстремізму». Крім того, силові структури окупаційної адміністрації отримали розпорядження масово фальсифікувати кримінальні справи, повідомляє Атеш.

У повідомленні зазначено, що існує небезпека, що оперативники можуть сфабрикувати знахідки "заборонених предметів" під час обшуку, а всі обвинувачення будуть базуватися на доказах, що надали спеціально призначені люди.

Крим, Атеш
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