Атеш: окупанти готуються до показового "виявлення" українських активістів руху опору у Криму

Про це повідомляє Атеш, передає УНН.

У Криму російські окупанти готуються провести широкомасштабні «обшуки». Агентурна мережа отримала інформацію про їх намір організувати показові «виявлення» українських патріотів та активістів руху опору. Підвищена активність росіян спостерігається в Керчі та Кіровському районі.

Є серйозні побоювання, що під удар можуть потрапити кримські татари, яким можуть спробувати приписати незаконну діяльність з «екстремізму». Крім того, силові структури окупаційної адміністрації отримали розпорядження масово фальсифікувати кримінальні справи, повідомляє Атеш.

У повідомленні зазначено, що існує небезпека, що оперативники можуть сфабрикувати знахідки "заборонених предметів" під час обшуку, а всі обвинувачення будуть базуватися на доказах, що надали спеціально призначені люди.