Партизанський рух Атеш: окупанти у Криму готуються до можливих атак морськими дронами

Про це повідомив у Telegram партизанський рух "Атеш", передає УНН.

"Агент "Атеш" повідомляє, що біля смт Приморський, на схід від Феодосії, вже 5 день поспіль чергує рятувальне судно "Пурга"... Давно ми не чули про подібні операції і прагнемо хліба та видовищ. Крім того, вже час проводити випробування нових версій надводних і підводних дронів, раніше анонсованих", - йдеться в повідомленні.

Як зазначає рух, судно, ймовірно, ходить уздовж берега в режимі постійної готовності для проведення рятувальної операції екіпажів бойових суден. Це може статися у разі атаки українських морських дронів по кораблях окупантів, додали в "Атеш".