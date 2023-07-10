Шмигаль: Уряд збільшить державне замовлення на підготовку медиків, реабілітологів і соцпрацівників

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram-каналі, передають Українськi Новини.

"Обговорили зміни до державного замовлення у закладах освіти. Дав завдання усім відповідальним міністерствам опрацювати можливість збільшення держзамовлення, зокрема, на медиків, реабілітологів і соцпрацівників уже з цього навчального року", - повідомив він.

Шмигаль зазначив, що повномасштабна війна змінила ринок праці в Україні і сьогодні держава потребує більше фахівців у медичній та соціальній сферах, їх підготовка має розпочатися вже зараз, про це йшлося на урядовій нараді.

Він також зазначив, що відновлення України стане наймасштабнішим проєктом з часів Другої світової, тож на саперів, будівельників та інші дотичні професії буде найвищий запит на ринку праці.

Шмигаль повідомив, що за підсумками наради дав також завдання підготувати й подати у вересні державне замовлення на наступний навчальний рік, щоб батьки та абітурієнти завчасно змогли ознайомитися із затребуваними спеціальностями.