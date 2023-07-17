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Урсула фон дер Ляйєн та Джастін Трюдо обговорили забезпечення продовольчої безпеки у світі

22.07.2023 / 10:10
Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн та прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо обговорили забезпечення продовольчої безпеки у світі.

"Завжди рада бачити мого друга Джастіна Трюдо та обмінятися думками про спільні пріоритети, у тому числі забезпечення продовольчої безпеки у всьому світі – після того, як Росія припинила реалізацію Чорноморської зернової ініціативи", - написала фон дер Ляйєн у мікроблозі Твіттер.

Також, за її словами, "необхідна побудова стійких ланцюжків постачання, особливо критично важливої сировини".

Трюдо, фон дер Ляйєн
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