НАЗК: с пропонує вибірково визначати перелік посадовців щодо яких буде відкритий доступ до Реєстру

Про це повідомляється на сайті НАЗК, передають Українськi Новини.

"Національне агентство не може погодитися із запропонованим підходом щодо вибірковості переліку категорій суб’єктів декларування та відомостей про тих, щодо кого все ж таки має бути забезпечений відкритий доступ до Реєстру", - йдеться в заяві НАЗК.

За даними НАЗК, визначення таких категорій пропонується фактично в "ручному режимі".

"Це може створити умови для політичного тиску на певних посадових осіб", - додали в НАЗК.