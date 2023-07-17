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Данілов: Україна відповість росії на ракетні обстріли мирних міст

21.07.2023 / 11:14
Україна відповість росії на ракетні обстріли мирних міст збільшенням кількості ударів по ворожих військах. Ворога очікує багато неприємних для нього сюрпризів.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter-акаунт.

"Відповідь України на ракетні обстріли мирних міст і вбивство цивільних одна – це збільшення кількості й масштабів ударів СОУ по окупаційним військам. Україна вже давно зібрала до купи всі "червоні лінії" путіна (володимир путін, російський диктатор, - ред.), звила з них мотузку, на якій повісить російський імперський труп", - пише Данілов.

Як відзначив секретар РНБО, спроби росії залякати мають протилежний ефект та катастрофічні наслідки для самої ж країни. Окупантів очікують сюрпризи й привіти "не тільки від армії дронів, але й від флоту дронів".

"Одеським політикам колишньої партії регіонів і опзж саме час пояснити, як їх повзання по кремлівському килимку привело в Одесу "руський мир" і скільки крові це коштувало", - додав Данілов.

РНБО, Данілов
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