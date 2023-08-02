Арахамія: Військові в тилу мають подавати декларації

Як передає Укрінформ, про це заявив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, повідомляє пресслужба Апарату Верховної Ради України.

«Сьогодні в Україні є близько 800 тисяч державних службовців, які повинні подавати електронні декларації. Фактично серед них можна виділити дві групи: перші просто під приводом війни не хочуть повідомляти про свій майновий стан, а другі справді мають об’єктивні зауваження», - зазначив він.

Водночас Арахамія додав, що наразі до другого читання в законопроєкт про відновлення електронного декларування вносяться зміни, щоб врахувати особливості сьогодення.

«Є важливі моменти щодо подачі декларацій військовими. Наприклад, співробітники ТЦК начебто військові, але представників військкоматів після одеського кейса та скандалів у багатьох областях треба перевіряти», - зауважив голова парламентської фракції.

Політик висловив думку, що представники Територіальних центрів комплектування «ховаються за широкими спинами військових, які перебувають на фронті», і не хочуть подавати декларації.

«Тому ми намагаємося виписати норми так, щоби військові в тилу декларувалися всі без винятку, а ті, хто на передовій, зобов’язані будуть подати декларації після повернення. Думаю, це буде чесним компромісом», - резюмував він.