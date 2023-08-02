Войти | Зарегистрироваться
13:02

воскресенье,
06 августа
Онлайн
Зеленський попередив про можливі атаки росіян на енергетичну інфраструктуру України
Країна
Зеленський попередив про можливі атаки росіян на енергетичну інфраструктуру України
Повний текст декларації щодо гарантій безпеки для України
Світ
Повний текст декларації щодо гарантій безпеки для України
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Суспільство

Politico: Визначена перша група українських пілотів, які візьмуть участь у тренуваннях на F-16

05.08.2023 / 16:20
Визначили першу групу з восьми українських пілотів, які візьмуть участь у тренуваннях на винищувачах F-16.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

За інформацією видання, вісім українських пілотів, які вільно володіють англійською, готові розпочати навчання на американських винищувачах. Про дату початку цих навчань не повідомляється.

Також стверджується, що 20 пілотів з України, перед початком тренувань на F-16, пройдуть курси з вивчення англійської мови у Великобританії вже цього місяця. Повідомляється, що взагалом для потенційної участі у навчальній програмі визначено 32 пілоти, цього достатньо для двох ескадрилій.

Зазначається, що коаліція з 11 країн НАТО допоможе українцям навчитися керувати американським військовим літаком, причому більша частина навчання відбудеться в Данії та Румунії. Адміністрація Байдена все ще очікує на офіційний план щодо навчань від європейських союзників, але офіційний представник США зазначив, що Вашингтон "сподівається", що він надійде протягом кількох тижнів.

Тренування українських пілотів на F-16

Країни-союзники ухвалили рішення про підготовку українських пілотів на винищувачах F-16. Це сталося після того, як відповідну ініціативу схвалив президент США Джо Байден.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що навчання військових Збройних сил України на американських винищувачах F-16 розпочнуться вже в серпні.

F-16, Politico, пілоти
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
6 августа
5 августа
4 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.