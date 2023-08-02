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Верещук: Постраждалі від підриву Каховської ГЕС до кінця жовтня можуть подати заявки на допомогу

06.08.2023 / 13:15
Від громадян, які постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС, надійшло понад 9 тисяч заяв на отримання грошової допомоги.

Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» розповіла віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, передає кореспондент Укрінформу.

«Понад 8 тисяч уже отримали (виплати – ред.), 9 тисяч – подали заявки. Але ми продовжуємо можливість подати заявку… Ми звернулися до Кабміну, щоб до кінця жовтня продовжити (ці терміни – ред.)», - сказала урядовиця.

Вона підтвердила, що всі постраждалі від підриву росіянами Каховської ГЕС до кінця жовтня можуть подати ці заявки.

За словами Верещук, кожна особа може отримати виплати у розмірі 5 тисяч гривень від держави і 6600 - від МОМ.

«І вони отримують. Але, окрім того, постраждалі з числа фермерів, ті, хто втратили угіддя, городи, землю, - додатково можуть отримати гроші. Щодо фермерів є окрема постанова…. Це окремі гроші, і вони теж є», - запевнила віцепрем’єр.

Верещук, Каховська ГЕС
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