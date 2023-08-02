Верещук: Постраждалі від підриву Каховської ГЕС до кінця жовтня можуть подати заявки на допомогу

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Мінфін США ввів санкції проти ран та її структур
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Соколовський: Польща відправила додаткову військову техніку до східного кордону
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Яблонський: Польща прагне мати добрі відносини з Україною
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Липень 2023 року може бути найспекотнішим місяцем за останні 120 000 років на планеті
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Массралі: Ми бачили повідомлення про те, що у московському регіоні літали дрони
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Кулеба: Туреччина продовжить зусилля з відновлення зернової угоди
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Депутати пропонують призупинити видатки з бюджету на благоустрій, будівництво та ремонт об'єктів культури і спорту
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Шмигаль розповів, скільки Україна витрачає на армію
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ЄП планує проголосувати за виділення Україні 50 млрд євро
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Кулеба: Україна й Туреччина координують зусилля з повернення росії до зернової ініціативи
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Какими бывают скамейки для сада: популярные материалы05.08.2023 / 16:59Садовая скамейка - простое и функциональное украшение придомовой территории, которое может выглядеть стильно и современно, и одновременно станет комфортным местом для отдыха. Производители сегодня предлагают скамейки разных форм и размеров, поэтому выбрать подходящий вариант обычно не составляет труда. Сложность может возникнуть лишь на этапе выбора материала, ведь скамейка постоянно находится под воздействием погодных условий, а значит, должна быть прочной и практичной.
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